Pak ReInsur gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Pak ReInsur hat am 30.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Pak ReInsur hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1.02 PKR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.780 PKR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1.65 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 3.03 Milliarden PKR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3.08 Milliarden PKR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch