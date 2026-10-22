Pak Refinery XB: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Pak Refinery XB hat am 21.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 22.17 PKR gegenüber 1.61 PKR im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 104.62 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 126.18 Milliarden PKR, während im Vorjahreszeitraum 61.66 Milliarden PKR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch