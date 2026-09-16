Pak Petroleum stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Pak Petroleum hat am 14.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 13.56 PKR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Pak Petroleum noch ein Gewinn pro Aktie von 6.65 PKR in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 63.29 Prozent auf 85.59 Milliarden PKR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 52.42 Milliarden PKR erwirtschaftet worden.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 35.90 PKR gegenüber 33.06 PKR im Vorjahr.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Pak Petroleum in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 8.71 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 266.31 Milliarden PKR im Vergleich zu 244.98 Milliarden PKR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch