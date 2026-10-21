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21.10.2026 06:37:00
Pak Oilfields: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Pak Oilfields hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 20.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Das EPS lag bei 30.10 PKR. Im letzten Jahr hatte Pak Oilfields einen Gewinn von 20.74 PKR je Aktie eingefahren.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 16.79 Milliarden PKR vermeldet – das entspricht einem Plus von 25.11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13.42 Milliarden PKR in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
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