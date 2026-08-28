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28.08.2026 06:37:00
Pak Oilfields hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Pak Oilfields lud am 27.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 44.58 PKR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Pak Oilfields ein EPS von 21.14 PKR je Aktie vermeldet.
Der Umsatz lag bei 20.46 Milliarden PKR – das entspricht einem Zuwachs von 62.04 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 12.62 Milliarden PKR erwirtschaftet worden.
Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 119.08 PKR beziffert. Im Jahr zuvor waren 80.89 PKR je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig wurden 64.25 Milliarden PKR vermeldet. Im Vorjahr hatte Pak Oilfields 58.55 Milliarden PKR umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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