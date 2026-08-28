Pak Elektron legte Quartalsergebnis vor

Pak Elektron lud am 27.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 1.89 PKR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1.85 PKR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Pak Elektron im vergangenen Quartal 22.10 Milliarden PKR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4.98 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Pak Elektron 21.05 Milliarden PKR umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch