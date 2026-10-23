Paisalo Digital: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Paisalo Digital hat am 22.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.72 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.570 INR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 24.06 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2.77 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2.24 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch