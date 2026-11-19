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19.11.2026 06:37:00
Paik Kwang Industrial zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Paik Kwang Industrial hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 79.00 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 33.00 KRW je Aktie vermeldet.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5.05 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 73.36 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 69.83 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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