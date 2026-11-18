PagSeguro Digital stellte am 16.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.41 USD. Im Vorjahresviertel waren 0.350 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 950.7 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 902.2 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch