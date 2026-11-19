PagSeguro Digital präsentierte am 16.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 206.12 ARS eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 154.40 ARS je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 1’425.83 Milliarden ARS beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1’198.58 Milliarden ARS umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch