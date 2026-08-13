PagSeguro Digital legte Quartalsergebnis vor

PagSeguro Digital hat am 11.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0.39 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.320 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11.92 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 862.9 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 965.8 Millionen USD ausgewiesen.

Experten hatten einen Gewinn von 2.01 BRL je Aktie sowie einen Umsatz in Höhe von 5.16 Milliarden BRL erwartet.

Redaktion finanzen.ch