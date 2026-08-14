PagSeguro Digital hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

PagSeguro Digital hat am 11.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 184.44 ARS beziffert, während im Vorjahresquartal 121.81 ARS je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite hat PagSeguro Digital im vergangenen Quartal 1’360.77 Milliarden ARS verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 37.28 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte PagSeguro Digital 991.27 Milliarden ARS umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch