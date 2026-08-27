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27.08.2026 22:38:11

PagerDuty, Inc. Q2 Profit Falls

PagerDuty
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(RTTNews) - PagerDuty, Inc. (PD) released earnings for second quarter that Drops, from last year

The company's bottom line totaled $4.72 million, or $0.06 per share. This compares with $9.77 million, or $0.10 per share, last year.

Excluding items, PagerDuty, Inc. reported adjusted earnings of $25.64 million or $0.32 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 0.8% to $124.43 million from $123.41 million last year.

PagerDuty, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $4.72 Mln. vs. $9.77 Mln. last year. -EPS: $0.06 vs. $0.10 last year. -Revenue: $124.43 Mln vs. $123.41 Mln last year.

-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 0.34 To $ 0.36 Next quarter revenue guidance: $ 123.0 M To $ 125.0 M Full year EPS guidance: $ 1.33 To $ 1.37 Full year revenue guidance: $ 491.5 M To $ 496.5 M

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