Page Industries präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Page Industries hat am 12.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 181.59 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 174.62 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11.52 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 14.40 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 12.91 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Gewinn von 188.01 INR je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 14.70 Milliarden INR gerechnet.

Redaktion finanzen.ch