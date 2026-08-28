|
28.08.2026 06:37:00
Padini informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Padini hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Das EPS lag bei -0.01 MYR. Ein Jahr zuvor waren 0.010 MYR je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Padini in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6.67 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 365.9 Millionen MYR im Vergleich zu 392.1 Millionen MYR im Vorjahresquartal.
Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0.110 MYR, nach 0.160 MYR im Vorjahresvergleich.
Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 3.21 Prozent auf 1.88 Milliarden MYR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.94 Milliarden MYR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerJackson Hole im Blick: SMI stärker -- DAX im Plus -- Asiens Börsen schliesslich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Freitag höher, während sich auch der deutsche Aktienmarkt mit leichten Gewinnen zeigt. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.