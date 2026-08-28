Padini informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Padini hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei -0.01 MYR. Ein Jahr zuvor waren 0.010 MYR je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Padini in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6.67 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 365.9 Millionen MYR im Vergleich zu 392.1 Millionen MYR im Vorjahresquartal.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0.110 MYR, nach 0.160 MYR im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 3.21 Prozent auf 1.88 Milliarden MYR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.94 Milliarden MYR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch