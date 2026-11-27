Padini präsentierte am 26.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.01 MYR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.020 MYR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1.73 Prozent auf 394.1 Millionen MYR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 401.1 Millionen MYR gelegen.

Redaktion finanzen.ch