Padaeng Industry: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Padaeng Industry lud am 11.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.13 THB vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0.280 THB erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Padaeng Industry 777.8 Millionen THB umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 17.02 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 664.7 Millionen THB erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch