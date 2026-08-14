Padaeng Industry: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Padaeng Industry liess sich am 13.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Padaeng Industry die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.17 THB ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.300 THB je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden 733.1 Millionen THB gegenüber 641.7 Millionen THB im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch