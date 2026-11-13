Padaeng Industry: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Padaeng Industry präsentierte in der am 11.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.13 THB je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Padaeng Industry ein EPS von -0.280 THB in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 17.02 Prozent auf 777.8 Millionen THB aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 664.7 Millionen THB in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch