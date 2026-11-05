PACS Group öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

PACS Group hat am 03.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.37 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.320 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 1.50 Milliarden USD gegenüber 1.34 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch