PACS Group informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

PACS Group veröffentlichte am 04.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.47 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.310 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.43 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 9.07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.31 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch