Packaging gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Packaging lud am 21.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 2.93 USD, nach 2.51 USD im Vorjahresvergleich.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2.60 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12.46 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Packaging einen Umsatz von 2.31 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch