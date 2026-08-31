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31.08.2026 06:37:00
Packages verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Packages veröffentlichte am 28.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 34.61 PKR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Packages ein EPS von -11.170 PKR je Aktie vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal hat Packages 55.20 Milliarden PKR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 16.42 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 47.42 Milliarden PKR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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