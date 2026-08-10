Pack informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Pack gab am 07.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 21.16 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 25.45 JPY erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Pack 26.10 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6.80 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 24.43 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch