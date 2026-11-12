Pack: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Pack hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 25.67 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 18.04 JPY je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Pack im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10.15 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 26.68 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 24.22 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch