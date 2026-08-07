Pacira Pharmaceuticals informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Pacira Pharmaceuticals hat am 04.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.12 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0.110 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Pacira Pharmaceuticals im vergangenen Quartal 192.4 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6.24 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Pacira Pharmaceuticals 181.1 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch