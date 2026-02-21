|
21.02.2026 07:42:03
PacifiCorp To Pay $575 Mln Settlement Over Wildfire Claims
(RTTNews) - Berkshire Hathaway's utility subsidiary PacifiCorp has agreed to pay $575 million to resolve claims brought by the United States for damages resulting from six major wildfires in California and Oregon. The U.S. Department of Justice stated that the settlement addresses allegations that PacifiCorp's electrical lines negligently started the fires.
In California, the settlement covers two devastating incidents. The Slater Fire, which began on September 8, 2020, burned 157,229 acres of federal land across the Klamath, Six River, and Rogue River Siskiyou National Forests. The McKinney Fire, which started on July 29, 2022, near the Klamath National Forest, destroyed 39,000 acres of federal land.
Four Oregon fires are also included in the settlement. The 242 Fire began on September 7, 2020, near Chiloquin and burned 8,916 acres of federal land. The Archie Creek Fire, starting on September 8, 2020, near French Creek in the Umpqua National Forest, consumed 67,000 acres. The Echo Mountain Complex Fire, which broke out on September 7, 2020, near Otis, Oregon, burned about 2,500 acres, including federal land. Finally, the South Obenchain Fire, beginning on September 8, 2020, east of Eagle Point, destroyed 14,780 acres of federal land.
According to the Justice Department, the settlement funds will help repay the United States for the substantial costs incurred in fighting the fires. This is particularly critical as the U.S. Forest Service now spends more than half of its annual budget on wildfire suppression. Additionally, the funds will be distributed to the Forest Service and Bureau of Land Management to support restoration efforts across the 290,000 acres of public land that were burned.
Gold & Silber: Ausblick 2026 mit Torsten Dennin
Gold & Silber im Crash – was steckt hinter dem Preisrücksetzer?
Nach starken Kursanstiegen bei Gold und Silber kam es Anfang 2026 zu historischen Rücksetzern . Doch was waren die Ursachen? Und wie geht es jetzt weiter mit den Edelmetallen und dem «digitalen Gold» Bitcoin?
Im Gespräch mit Prof. Dr. Torsten Dennin, CIO von Asset Management Switzerland AG und Rohstoffexperte, analysieren wir:
Warum Silber innerhalb weniger Tage über 30 % verlor
Parallelen zum „Silver Thursday“ 1980
Welche Rolle die Fed und Zinserwartungen spielten
⚖️ Warum Silber stärker schwankt als Gold
Ob Gold wirklich ein „sicherer Hafen“ ist
Wie hoch die ideale Goldquote im Portfolio sein sollte
⛏️ Warum Gold- und Silberminen 2026 besonders spannend sein könnten
Warum 2026 ein Rohstoffjahr werden könnte (Öl, Kupfer, Agrarrohstoffe)
₿ Und was der Bitcoin-Rücksetzer mit Tech-Aktien gemeinsam hat
Spannend: Torsten Dennin hatte bereits im September eine Gold-Prognose von 4.200–4.400 USD und Silber bei 60–80 USD genannt – beide Ziele wurden erreicht bzw. übertroffen.
Ist der Rücksetzer nur eine gesunde Korrektur oder der Beginn einer grösseren Trendwende?
Jetzt reinschauen und die Einschätzung vom Experten erfahren!
