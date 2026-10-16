Pacific Net vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Pacific Net hat am 15.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.08.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 18.60 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 39.02 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Pacific Net hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.58 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8.25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2.38 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch