Pacific Industries: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Pacific Industries hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2.45 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1.34 INR je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Pacific Industries 639.2 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 28.73 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 496.6 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch