Pacific Health Care Organization verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Pacific Health Care Organization präsentierte in der am 04.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.03 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Pacific Health Care Organization hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.8 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2.31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch