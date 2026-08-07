Pacific Ethanol verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Pacific Ethanol hat am 05.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.15 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0.150 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 245.7 Millionen USD – ein Plus von 12.48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Pacific Ethanol 218.4 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch