Pacific Ethanol präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Pacific Ethanol stellte am 04.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS belief sich auf 0.16 USD gegenüber 0.190 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7.01 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 257.9 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 241.0 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch