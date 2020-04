Pacific Drilling kündigt Telefonkonferenz für die Ergebnisse des ersten Quartals 2020 an

Pacific Drilling S.A. (NYSE: PACD) wird am Donnerstag, 7. Mai 2020, nach Börsenschluss eine Pressemitteilung veröffentlichen, in der die Finanzergebnisse für das am 31. März 2020 zu Ende gegangene erste Quartal veröffentlicht werden. Die Pressemitteilung zur Bekanntgabe der Ergebnisse wird auf der Website des Unternehmens unter pacificdrilling.com zur Verfügung stehen.

Bernie Wolford, CEO von Pacific Drilling, wird zur Diskussion der Ergebnisse des ersten Quartals am Freitag, 8. Mai 2020, ab 10:00 Uhr US Central Time eine Telefonkonferenz abhalten.

Um Zugang zur Telefonkonferenz zu erhalten, werden die Teilnehmer gebeten, sich vorab unter bit.ly/RegisterQ12020Call zu registrieren. Registrierten Teilnehmern wird sofort eine E-Mail mit der Einwahlnummer und dem Zugangscode zugestellt. Eine Aufzeichnung der Telefonkonferenz wird am folgenden Tag auf der Website des Unternehmens oder unter der Nummer +1 866 595 5357 mit dem Zugangscode 8638133# verfügbar sein.

Über Pacific Drilling

Mit seinen erstklassigen Bohrschiffen und einem überaus erfahrenen Team engagiert sich PACIFIC DRILLING dafür, die Erwartungen seiner Kunden zu übertreffen, indem die sichersten, effizientesten und verlässlichsten Tiefseebohrdienstleistungen in der Branche geboten werden. Die aus sieben Bohrschiffen bestehende Flotte von Pacific Drilling ist eine der jüngsten und technisch fortschrittlichsten Flotten der Welt. Die Firmensitze von Pacific Drilling befinden sich in Luxemburg und Houston. Weitere Informationen über Pacific Drilling sowie über unseren aktuellen Flottenbestand finden Sie auf unserer Website unter pacificdrilling.com.

