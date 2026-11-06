Pacific Biosciences of California: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Pacific Biosciences of California hat am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.12 USD gegenüber -0.130 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Pacific Biosciences of California in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5.52 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 40.6 Millionen USD im Vergleich zu 38.4 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch