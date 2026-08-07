Pacific Biosciences of California stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Pacific Biosciences of California hat am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0.14 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0.140 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 39.0 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 1.91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Pacific Biosciences of California 39.8 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch