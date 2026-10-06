Pacific Biosciences Collaborates With TychoBio For AI-powered RNA Data Creation; Shares Up

(RTTNews) - On Tuesday, Pacific Biosciences of California, Inc. (PACB), a developer of advanced sequencing technologies, and TychoBio, an AI drug discovery company, announced a collaboration to generate full-length RNA data to train AI models for designing RNA therapies.

TychoBio plans to use PacBio's HiFi and Kinnex long-read RNA sequencing technologies to analyze more than 10,000 samples. The data will link the design of steric blocking antisense oligonucleotides (SBOs) to their effects on RNA across the transcriptome. The companies also plan to expand the approach to siRNA and other RNA-targeting drugs.

TychoBio will test RNA therapies and use PacBio sequencing to measure their effects on the transcriptome across different cell types. This data will train models to predict treatment effectiveness, duration, and potential unintended effects, helping improve understanding of SBOs and accelerate the development of safer, more effective RNA therapies.

On the Nasdaq, the shares were trading 4.01 percent down at $2.7550.