Pace Digitek mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Pace Digitek hat am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 2.84 INR. Im letzten Jahr hatte Pace Digitek einen Gewinn von 2.51 INR je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 51.29 Prozent auf 5.55 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3.67 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch