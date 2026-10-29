Paccar veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Paccar präsentierte in der am 27.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Es stand ein EPS von 1.61 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Paccar noch ein Gewinn pro Aktie von 1.12 USD in den Büchern gestanden.

Paccar hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7.94 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 18.98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6.67 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 1.61 USD je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 7.48 Milliarden USD für das Quartal in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.ch