Paccar legte Quartalsergebnis vor

Paccar gab am 27.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 804.90 ARS präsentiert. Im Vorjahr hatten 495.98 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 34.32 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11’903.40 Milliarden ARS ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8’862.17 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch