P3 Health Partners A präsentierte Quartalsergebnisse

P3 Health Partners A hat am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.63 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte P3 Health Partners A -6.230 USD je Aktie generiert.

Beim Umsatz wurden 386.4 Millionen USD gegenüber 355.8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch