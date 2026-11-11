P3 Health Partners A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

P3 Health Partners A hat am 09.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 0.07 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -9.670 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat P3 Health Partners A 396.3 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14.80 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 345.3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch