P2Earn präsentierte Quartalsergebnisse

P2Earn lud am 08.06.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0.010 CAD beziffert. Im Vorjahr hatte P2Earn ein Ergebnis je Aktie von -0.120 CAD vermeldet.

Redaktion finanzen.ch