P10 A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

P10 A hat am 04.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.08 USD. Im Vorjahresviertel waren 0.020 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 88.9 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 75.9 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch