P10 A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

P10 A hat am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.06 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.030 USD je Aktie generiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11.29 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 80.9 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 72.7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch