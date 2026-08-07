P A M Transportation Services stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

P A M Transportation Services hat am 04.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

P A M Transportation Services vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.36 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0.460 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 164.7 Millionen USD – ein Plus von 8.95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem P A M Transportation Services 151.1 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch