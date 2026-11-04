P A M Transportation Services öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

P A M Transportation Services hat am 02.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.38 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei P A M Transportation Services ein EPS von -0.270 USD in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat P A M Transportation Services mit einem Umsatz von insgesamt 162.6 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 150.3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 8.18 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch