Pêche d'hiver dans Lanaudière - Ouverture du lac des Cygnes les 29 février et 1er mars 2020

REPENTIGNY, QC, le 11 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) informe les amateurs de pêche blanche qu'ils pourront pratiquer, les 29 février et 1er mars 2020 seulement, la pêche sportive d'hiver sur le lac des Cygnes, situé à Chertsey (46o10'07'' N., 73o53'14'' O.), dans la zone de pêche 9.

Lors de cette activité, la pêche à toutes les espèces est permise dans le lac et les limites de prises et de possession sont les mêmes que celles de la zone de pêche. Les pêcheurs sont invités à consulter la réglementation concernant la pêche. En dehors de la période mentionnée ci-dessus, ce lac demeure fermé à toute pêche hivernale.

Collaboration de la population

Les citoyens sont invités à poursuivre leur collaboration en signalant confidentiellement tout acte de braconnage ou geste qui va à l'encontre de notre patrimoine faunique ou de ses habitats à SOS Braconnage au 1 800 463-2191, par Internet ou au bureau de la protection de la faune le plus près. Ils peuvent également le faire en remplissant le Formulaire de signalement de SOS Braconnage.

