Ozu: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Ozu hat am 08.10.2026 die Bücher zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 36.08 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Ozu 19.52 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11.04 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2.67 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2.96 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch