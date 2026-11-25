Ozop Energy Solutions gab am 23.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 57.14 Prozent zurück. Hier wurden 0.1 Millionen USD gegenüber 0.1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch