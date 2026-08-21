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21.08.2026 06:37:00
Ozop Energy Solutions hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Ozop Energy Solutions lud am 19.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Ozop Energy Solutions hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 0.0 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 33.33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0.1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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